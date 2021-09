Gemeindesportverband Brüggen : Paul Offermanns bleibt Vorsitzender

Brüggen Bei der Jahreshauptversammlung des Gemeindesportverbands Brüggen wurde der Gründungsvorsitzende Paul Offermanns im Tagungsraum der Burggemeindehalle wiedergewählt.

Von Anfang an führt der Borner, der in vielen Vereinen engagiert und auch als Journalist tätig ist, den Gemeindesportverband (GSV). Die Gemeinde Brüggen war vor der Gründung des GSV im Kreis Viersen der letzte weiße Fleck unter den neun Kommunen. In Brüggen war der Sport nicht als Verband oder Gremium gebündelt, um die Interessen der Sportvereine und ihrer Mitglieder gegenüber der Kommune vertreten zu können.

Die Veranstaltung „Kids in Action“ fand im Freien statt und nicht üblich in der Burggemeindehalle. Mit dem Kreissportbund Viersen wurde in Brüggen, Bracht und Born eine Tour (jeweils acht Stationen in jeweils zwei Wochen) ausgearbeitet. 35 Mädchen und Jungen nahmen teil.