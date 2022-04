Von Viersen nach Rom : Papst gratuliert Viersener Schützen zum Geburtstag

Viersen Zum Programm einer Pilgerreise nach Rom gehörte für Wolfgang Genenger an seinem Geburtstag auch eine Audienz beim Papst. Genengers Mitreisende sorgten dabei für eine besondere Geburtstagsüberraschung.

Damit hatte Wolfgang Genenger so gar nicht gerechnet: Der Papst höchstpersönlich gratulierte dem Viersener zu seinem 60. Geburtstag am 6. April.

Und das kam so: Am 2. April flog Genenger, stellvertretender Bundesschützenmeister, gemeinsam mit 50 Schützenschwestern und Schützenbrüdern aus dem Diözesanverband Aachen nach Rom . Eine Pilgerreise mit einem vollen Programm stand an, zu dem der Besuch von Kirchen und anderen Sehenswürdigkeiten der italienischen Hauptstadt sowie eine Audienz bei Papst Franziskus gehörte. Ein Höhepunkt der Reise.

Womit Genenger am Morgen des 6. Aprils, seinem Geburtstag und dem Tag der Audienz, zusätzlich überrascht wurde: Man hatte dafür gesorgt, dass er zu den Auserwählten gehörte, die ganz vorne beim Papst sitzen und ein kurzes Gespräch mit ihm führen durften – ein Foto konnte Genenger aber nicht machen. Wo er denn herkomme, habe der Papst ihn gefragt, ihm zum Geburtstag gratuliert und Genenger aufgefordert, für ihn zu beten. Aber das war nicht das einzige Highlight: „Sehr bewegend war die Festmesse am Sonntag im Petersdom. Nach der langen Coronazeit in einer solch großen Gemeinschaft die Messe zu feiern, und dann auch noch in dieser Atmosphäre, das war schon besonders,“ erzählt Genenger. Auch den Besuch des Petrusgrabes, an das sie sehr nah herankamen, hat er als außergewöhnliches Erlebnis in Erinnerung behalten.