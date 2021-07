Engagement für Schwalmtal : Outdoor-Spieletag statt Sommerfest im Bethanien-Kinderdorf

Schwalmtal Das Sommerfest im Bethanien Kinder- und Jugenddorf musste in diesem Jahr ausfallen. Doch Langeweile gab es an diesem Tag trotzdem nicht - ganz im Gegenteil.

Die aktuelle Krise verlangt jedem einzelnen viel ab – Kindern, die in Betreuung ohne ihre leiblichen Eltern aufwachsen, jedoch umso mehr. Damit die Kleinen für ein paar Stunden abschalten und nach Herzenslust spielen können, veranstaltete Pixum in den Sommerferien Outdoor-Spieltage für das Bethanien Kinder- und Jugenddorf in Schwalmtal. Außerdem spendet der Online-Fotoservice an das Kinderdorf 5555 Euro.