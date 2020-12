Spende für das Kinderheim : „Nordkurve aktiv“ packte Tüten für junge Borussia-Fans

Viersen Das war eine tolle Überraschung für die Jungen und Mädchen im Don-Bosco-Kinderheim: Die Initiative „Nordkurve aktiv“ beschenkte sie mit Weihnachtstüten.

Simon, Thorben und Jan kamen stellvertretend für die Initiative Nordkurve aktiv, um die Tüten an die begeisterten Kinder zu verteilen. Stefanie Heggen, Don-Bosco-Geschäftsführerin, freute sich sehr über diesen Besuch und die Tüten-Aktion: „Wir haben viele kleine und große Fans der Borussia in unseren Reihen.“ Deshalb sei diese Aktion besonders wertvoll, gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie.