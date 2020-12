Engagement in Niederkrüchten : Schnattergänse spenden für Hospiz und „Big Bass“

Engagement in Niederkrüchten

Niederkrüchten Das Kinderhospiz Lummerland und der Förderverein des rollenden Jugendtreffs Big Bass können sich über eine Spende der Schnattergänse freuen.

Im Februar konnten die Schnattergänse noch eine tolle Sitzung in der Begegnungsstätte erleben sowie sich und ihre Gäste vom begeisterten Publikum feiern lassen. „Aus unserer diesjährigen Sitzung können wir 1200 Euro spenden“, sagt Vorsitzende Betina Golke. „Davon gingen 800 Euro als Sachspende an das Kinderhospitz Lummerland und 400 Euro an den rollenden Jugendtreff BigBass.“