Aktion im Niederkrüchtener Rathaus zum Martinsfest : Kinder-Laternen im Rathaus zu sehen

Die Fenster des Rathauses in Elmpt wurden mit leuchtenden Laternen dekoriert. RP-Foto: JKN Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Da die Martinsumzüge wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, konnten Kita-Kinder aus vier Einrichtungen ihre Laternen im Rathaus zeigen.

Gebastelt wurden sie in den Kitas „Raupe Nimmersatt“ (Overhetfeld), „Sausewind“ (Brempt) ,„Pusteblume“ in Oberkrüchten und „Unter’m Regenbogen“ in Elmpt.