Konzert in Niederkrüchten Joyful Voices begeistern mit Gospel-Klängen

„Es war Liebe auf den ersten Blick!“ – so beschreibt Chorleiter Christian Wilke der Joyful Voices Niederkrüchten sein erstes Zusammentreffen mit dem Gospelchor im Mai vorigen Jahres. Was dann in zehn Monaten einstudiert wurde, konnten die Gäste in der ausverkauften Niederkrüchtener Kirche St. Bartholomäus kürzlich unter dem Motto „Heavenly Harmony“ erleben.