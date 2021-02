Brauchtum in Niederkrüchten : Große Resonanz auf „Bunte Fenster“-Aktion von „Maak möt“

Niederkrüchten Mit einer derart großen Resonanz haben die Organisatoren der Foto-Aktion „Bunte Fenster“ nicht gerechnet. Mit dabei ist auch die Elmpter Kita „Unterm Regenbogen“.

Die Mädchen und Jungen aus der Kita Unter`m Regenbogen in Niederkrüchten-Elmpt lassen sich die Freude am Karneval trotz der Corona-Pandemie nicht nehmen: Die Kita-Kinder bastelten jetzt gemeinsam mit ihren Erziehern, um die Fenster der Einrichtung karnevalistisch zu gestalten. Ein Ergebnis: So landet Ursula vom Planeten Coronix in einem Ufo auf zwei Kita-Fenstern.