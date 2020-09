Fest zum Weltkindertag in Niederkrüchten : Feier in der Kita zum Kindertag

Feier in der Kita zum Kindertag

Fest zum Weltkindertag in Niederkrüchten

Niederkrüchten Mit Ballons und Muffins feierten die Mädchen und Jungen in der Kita Pusteblume in Niederkrüchten-Oberkrüchten den Weltkindertag.

Zum Weltkindertag stehen die Mädchen und Jungen weltweit im Mittelpunkt – so war es aus diesem Anlass auch in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Niederkrüchten-Oberkrüchten. Wegen der Corona-Pandemie konnten die 60 Kinder und das Team anders als geplant nicht zusammen mit den Familien im Rathaus feiern. Stattdessen gab es bei Sonnenschein eine Feier auf dem Spielplatz des Kindergartens.