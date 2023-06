Ehrungen in Niederkrüchten Jede Menge treue Schützen in Overhetfeld

Die St.-Maria-Schützenbruderschaft in Niederkrüchten-Overhetfeld hat soeben ihr Schützenfest gefeiert. Einigen Mitgliedern wird es vielleicht mehr als andere Feste in Erinnerung bleiben, weil sie diesmal eine besondere Rolle dabei spielten. Nach der Festmesse wurden im Festzelt nämlich langjährige und verdiente Schützen geehrt. Michael Bongartz, Rene Bongartz und Hermann-Josef Lynders sind seit über 25 Jahren als Bruderschaftler dabei. Über 50 Jahre gehören Johannes Boers, Hermann Bohnsack, Rüdiger Holtmann und Karl-Willi Köhlen der Bruderschaft an; Roland Lankes und Peter Piel 60 Jahre, Josef Poscher ist 65 Jahre Mitglied und Hermann Röllkes sogar 70 Jahre. Das silberne Verdienstkreuz bekamen Hermann Bohnsack, Daniel Bohnsack, Heinz-Jürgen Fietz, Detlef Gorne und Hans-Willi Lynders. Aufgrund ihrer großen Verdienste um die Bruderschaft bekamen Alfred Fietz, Josef In der Smitten und Hermann Röllkes den hohen Bruderschaftsorden. off