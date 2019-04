Pokal der Königshäuser : Niederkrüchtener Bezirksschießen kam gut an

Niederkrüchtener Bezirksschießen kam gut an

Die Sieger beim Bezirksschießen in Niederkrüchten. Foto: Paul Offermanns

Niederkrüchten Erstmals wurde in diesem Jahr der Pokal der Königshäuser ausgeschossen. Dabei trumpften vor allem die Damen auf.

207 Starts gab es beim Bezirksschießen der Schützenbruderschaften 2019 im Bezirksverband Niederkrüchten im Schießstand des SSV Niederkrüchten am Mühlrather Hof. Schirmherr Bezirkspräses Domkapitular Alexander Schweikert und Bezirksbundesmeister Stefan Terhag gratulierten den Siegern sowie Teilnehmern und dankten allen, die an der Organisation dieser Traditionsveranstaltung (von den vorherigen fünf Trainings bis zum eigentlichen Bezirksschießen) beteiligt waren. Erstmals wurde der „Pokal der Königshäuser“ ausgetragen. Der Sieg ging an das Königshaus von St.-Antonius-Niederkrüchten. „Vier Damen schossen dabei die meisten Ringe von allen Beteiligten aus neun Königshäusern“, sagt Bezirksschießmeister Frank Schubert. Nina Jennissen (KH Niederkrüchten) schoss 96 von 100 möglichen Ringen. Marie-Christine Kreiten (KH Dam-Birth), Marina Thannhäuser (KH Gützenrath) und Claudia Kebeck (KH Ryth) landeten knapp dahinter. „Der Pokal soll jetzt jedes Jahr als Wanderpokal ausgeschossen werden“, sagt Achim Böken, Vorsitzender des SSV Niederkrüchten. Finn Lachmann (St. Maria Overhetfeld) ist der neue Bezirksschülerprinz und Paul Grylak (St. Petri Laar) der neue Bezirksprinz.