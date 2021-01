Neue Technik für die Löschzüge Niederkrüchten und Elmpt : 850.000 Euro für zwei neue Feuerwehr-Fahrzeuge

Zwei neue Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr in Niederkrüchten und Elmpt übergab jetzt Bürgermeister Kalle Wassong an André Erkens. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Hinter einer nackten Zahl im Haushalt versteckt sich aufregende Technik: Für 850.000 Euro bestellte die Gemeinde Niederkrüchten zwei neue Löschgruppenfahrzeuge. Am Sonntag wurden sie offiziell übergeben.

Normalerweise wären die neuen Fahrzeuge für die Feuerwehr bei der Übergabe am Sonntag auch eingesegnet worden. „Die sonst übliche Einsegnung der Fahrzeuge wird nachgeholt, sobald die Infektionslage dies ohne Risiken zulässt“, hatte Pressesprecher Frank Grusen bereits in der Einladung geschrieben. So blieb es bei einer kleinen Übergabe von Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) an den Leiter der Niederkrüchtener Feuerwehr André Erkens vor dem Bürgerservice an der Poststraße in Elmpt.