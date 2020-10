Vereine im Kreis Viersen : 24 Vereine erhalten Geld aus Fördertopf

Patrick Beckers (kommunales Partnermanagement), Christina Achtnich, (Leiterin Kommunikation) und Ralf Poll (Geschäftsführer) von der NEW freuen sich, Vereine auszuzeichnen. Foto: NEW AG

Kreis Viersen Vereine aus Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Tönisvorst erhielten Schecks aus dem Halbjahres-Fördertopf der NEW.

Die NEW unterstützt seit 2012 das Engagement von Vereinen im Versorgungsgebiet. 2020 stockt die NEW aufgrund des großen Engagements der Vereine und der guten Beteiligung die Summe der jährlichen Förderung von 70.000 auf 90.000 Euro auf. „Damit wir alle weiterhin von dem breiten Angebot der Vereine profitieren können, leistet die NEW gerne ihren Beitrag“, so Ralf Poll, Geschäftsführer der NEW Niederrhein Energie und Wasser.