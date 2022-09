Kreisverwaltung Viersen : Neun neue Auszubildende im Kreishaus

Von links: Ausbildungsleiter Volkmar Hörning, Timon Klatt, Tim van Overbrüggen, Maike Anbild, Indira Jasmin Hilse, Nicole Patrzek, Charlotte Wolters, Mia Kurfürst, Julia Bauten, Mats Venten und Landrat Andreas Coenen. Foto: Kreis Viersen

Viersen Landrat Andreas Coenen (CDU) und Ausbildungsleiter Volkmar Hörning haben neun neue Auszubildende im Kreishaus Viersen begrüßt. Zum 1. September starteten insgesamt sechs Auszubildende ihr duales Studium zum Bachelor of Laws beziehungsweise Bachelor of Arts.

Darunter ist auch ein Studierender, der den neu angebotenen Studiengang in „Verwaltungsinformatik“ an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Köln belegt. Bereits im August begrüßte der Kreis Viersen drei Kolleginnen in der Ausbildung zur Verwaltungswirtin.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem angebotenen neuen Studiengang in Verwaltungsinformatik unser Portfolio an dualen Studiengängen beim Kreis Viersen erweitern konnten. Der neue Studiengang bereitet den Nachwuchs hervorragend darauf vor, den Wandel der Verwaltung mitzugestalten und bei der Digitalisierung aktiv mitzuwirken“, so Coenen.

„Im Rahmen einer Einführungswoche stehen für den Nachwuchs zunächst gemeinsame Aktionen und Unternehmungen an, um sich gegenseitig in lockerer Atmosphäre kennenzulernen“, schildert Ausbildungsleiter Volkmar Hörning. Die Auszubildenden besuchen neben dem Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath auch das neue Kreisarchiv in Dülken und nehmen an einem Persönlichkeitstraining teil.

Für die Ausbildungsplätze im Jahr 2023 zur Verwaltungswirtin/ zum Verwaltungswirt läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 20. November.

