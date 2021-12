Müllvermeidung in Schwalmtal : Nabu-Buch für alle Grundschüler

Schwalmtal Wenige Tage vor Weihnachten haben die Grundschulen in Amern und Waldniel für alle Schülerinnen und Schüler durch Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) das Buch „Lass uns ein gutes Zuhause finden“ erhalten.

Gisbertz, der für das Projekt die Verbindung zum Naturschutzbund (Nabu) knüpfte, war von Beginn an von der Wichtigkeit und dem Konzept des Buches überzeugt. Denn – so zeigen es Projektarbeiten bereits in Kindergärten – gerade Kinder lernen sehr schnell, was ihnen und der Umwelt schadet und dass die Natur- und Tierwelt unbedingt schützenswert ist. Um diesen Lernerfolg nachhaltig zu festigen, erhalten nun alle Grundschulkinder dieses Buch, welches sich mit den Themen „Wilder Müll“ und Müllvermeidung befasst.