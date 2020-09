Tafel Viersen : Neues Kühlfahrzeug nach Totalschaden

Nach einem Totalverlust freut sich Luzia Witthake vom Verein Viersener Tafel über ein neues Kühlfahrzeug. Foto: Tafel

Die Viersener Tafel hat nach einem Totalschaden ein neues Kühlfahrzeug bekommen. Darüber berichtete die Vereinsvorsitzende Luzia Witthake bei der Mitgliederversammlung. „Viele Bürger unterstützen uns in der Corona-Zeit mit Spenden und aktivem Einsatz.“ Seit einigen Wochen könne die Tafel wieder Lebensmittel vor Ort an der Hohlstraße 46 ausgeben – in einem Pagodenzelt auf dem Hof.