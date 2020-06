Gesundheitsamt Kreis Viersen : Neue stellvertretende Leiterin

Viersen Birgit Bornhofen ist ab sofort stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Viersen. Landrat Andreas Coenen bestellte die Ärztin in das Amt, das sie kommissarisch bereits seit Mitte März innehatte.

Bornhofen ist seit dem 1. Oktober 2018 beim Kreis Viersen beschäftigt. Zuvor war sie 17 Jahre lang als niedergelassene Allgemeinmedizinerin in einer Gemeinschaftspraxis in Schwalmtal tätig. Die Mutter von zwei Kindern wuchs in Koblenz auf und studierte Medizin in Luxemburg, Hamburg, Köln und London. Erste berufliche Erfahrung sammelte sie im Anschluss am Uniklinikum Aachen sowie an einer Klinik in Boppard und bei der Bundesknappschaft.