Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken : Zeitgemäß unterrichten dank Spenden

Bei der Übergabe: Jürgen Cleven (Volksbank Viersen), Thomas Schmitz (Matthias-Schmitz-Stiftung), Andrea Vogt (Förderverein) und Christian Mengen (Schulleiter). Foto: CSG

Viersen-Dülken Am Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken sind die ersten Klassenräume mit modernen großformatigen Displays ausgestattet worden. Nachdem die Schule an das Glasfasernetz angeschlossen wurde, kann die Digitalisierung der Präsentationsmedien mit Hochdruck vorangebracht werden.

„Das Clara-Schumann-Gymnasium ist nun auf dem Weg, den Unterricht mit digitalen Präsentationsmedien zu bereichern. So werden zeitgemäße Formen des Unterrichtens möglich“, sagt Schulleiter Christian Mengen, „Mithilfe der lichtstarken, hochauflösenden Displays können Inhalte aus dem Internet unmittelbar in den Unterricht einfließen.“

Bei der Anschaffung der Präsentationsmedien haben die Matthias-Schmitz-Stiftung aus Dülken und die Volksbank Viersen die Schule tatkräftig unterstützt. Mit einer Fördersumme von 5.000 Euro durch die Matthias-Schmitz-Stiftung und von 2.000 Euro durch die Volksbank konnten insgesamt drei Displays erworben werden.

„Damit beschleunigt sich die Ausstattung des Clara-Schumann-Gymnasiums mit modernen Medien deutlich“, sagt Andrea Vogt vom Förderverein der Schule. „Wir freuen uns riesig über diese wichtige Förderung.“

