Personalwechsel in Viersen : Bankfiliale mit neuer Leiterin

Viersen Die Viersenerin Franziska Orgs leitet fortan die Filiale der Sparda-Bank an der Hauptstraße 137-139. Für Orgs und ihr Team stehen die Wünsche der Kunden im Mittelpunkt ihres Handelns.

Im Oktober erfolgte der Wechsel – nach den ersten Wochen in ihrer neuen Position resümiert Orgs: „Das Team der Sparda-Bank in Viersen hat mir einen guten Start bereitet. Gemeinsam konnten wir schon die tolle Wunschbaumaktion für die Kinder des Don-Bosco-Heims beginnen. Das Engagement für die Menschen vor Ort ist mir sehr wichtig. Schließlich fühle ich mich ihnen als Viersenerin besonders verbunden.“

Die Bankkauffrau ist seit 2015 bei der Sparda-Bank beschäftigt. Als Spezialistin für Baufinanzierungen war sie etwa in den Filialen in Düsseldorf und Mönchengladbach tätig. Für Orgs und ihr Team stehen die Wünsche der Kunden im Mittelpunkt ihres Handelns. „Wir unterstützen unsere Mitglieder und Kunden konsequent in der Erreichung ihrer Ziele.“, sagt sie. „Unser Ziel ist es, erster Ansprechpartner bei Baufinanzierungen und Geldanlagen in Viersen zu sein. Und dazu gehört eine transparente und faire Beratung genauso wie leistungsstarke Produkte.“