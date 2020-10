Sport in Viersen : Neue Regenjacken für die Jugendmannschaften

Sport in Viersen

Max Kohues, Privatkundenberater der Volksbank Viersen in Dülken, übergab die neuen Jacken an die E-Jugend des Dülkener FC. Foto: Volksbank

Dülken Die Jacken wurden mit Unterstützung der Volksbank Viersen angeschafft.

Max Kohues, Privatkundenbetreuer in der Hauptstelle der Volksbank Viersen, freute sich, die Trainingsjacken an die F-Jugend-Mannschaft zu übergeben. „Mannschaftssport ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Was sie hier lernen, kommt ihnen für den Rest des Lebens zugute, vor allem im späteren Berufsleben“, sagte er und ergänzte: „Hier geht nichts ohne Teamplayer. Außerdem können im Verein neue Freundschaften außerhalb der Schule geschlossen werden, die oft ein Leben lang halten.“