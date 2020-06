Medizin im Grenzland : Neue Arztpraxis in Niederküchten-Elmpt

Neue Arztpraxis in Niederküchten-Elmpt

Bettina Reuter hat in Elmpt eine Praxis eröffnet. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Bettina Reuter hat jetzt in Elmpt ihre eigene Praxis als Internistin und Geriaterin eröffnet; sie setzt dort auch auf alterntive Heilkunst. Zuletzt war die 50-Jährige im Krankenhaus Neuwerk und im Ärztezentrum Brüggen tätig.

Bettina Reuter ist Internistin, Geriaterin und Notärztin. Soeben hat die Niederkrüchtenerin (50) ihre eigene Praxis für Privatpatienten und Selbstzahler am Halenderfeld in Niederküchten-Elmpt eröffnet.

Für die gebürtige Bochumerin war früh klar, dass sie Medizinerin werden wollte. „Meine Mutter hat spät studiert, ich habe sie oft in Vorlesungen begleitet“, erzählt Reuter. Zu ihren beruflichen Stationen gehören Frankfurt, Bochum, Aachen das Krankenhaus in Mönchengladbach-Neuwerk und das Ärztezentrum In Brüggen.