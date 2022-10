Niederkrüchten : Patchwork für den guten Zweck

Niederkrüchten Rund 60 Arbeitsstunden und viel Material hat der Niederkrüchtener Nähkreis in die Erstellung einer Patchworkdecke investiert. Die Decke wurde versteigert, der Erlös gespendet.

Das Jubiläum „50 Jahre Gemeinde Niederkrüchten“ haben Helga Pichler und ihre sechs Mitstreiterinnen aus einem Niederkrüchtener Nähkreis zum Anlass genommen, um Einrichtungen in Niederkrüchten etwas Gutes zu tun. Rund 60 Arbeitsstunden und viel Material investierten die stoffbegeisterten Frauen in die Erstellung einer Patchworkdecke. Diese wurde beim Marktfest Ende August in Elmpt von der großen Bühne aus versteigert – für 225 Euro.

„Die Decke war von Anfang an als Projekt geplant, dessen Erlös einem guten Zweck zufließen sollte“, erklärt Helga Pichler, wie die Idee entstand. Am Ende dürfen sich gleich zwei Institutionen über eine Finanzspritze aus der Versteigerung freuen. Jeweils die Hälfte des Erlöses spendeten die Frauen an die Tafel Niederkrüchten und die Stiftung St. Laurentius zum Einsatz in der Flüchtlingshilfe.