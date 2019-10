Schlüsselübergabe : Nachtwächter Schmitz ist jetzt auch Kirchenführer

Viersen Seit etlichen Jahren bezieht er auf seinen Touren auch die Corneliuskirche in seine Führungen mit ein.

André Schmitz, Polizeihauptkommissar in der Unfallprävention im Straßenverkehr, ist vielen Dülkenern bekannt. Als Kenner seiner Heimatstadt und deren Geschichte ist er seit 2009 vielen Menschen in seiner Rolle als Dülkener Nachtwächter ein Begriff, in der er auf unterhaltsame Weise regelmäßig Gruppen auf verschiedenen Touren durch die Altstadt Dülkens führt. Seit etlichen Jahren bezieht er auf seinen Touren auch die Corneliuskirche in seine Führungen mit ein. Nun hat er sich zum „pädagogischen Kirchenführer“ ausbilden lassen. Dieses Ereignis nahmen Christof Thissen und Pfarrer Jan Nienkerke von der Gemeinde zum Anlass, Schmitz symbolisch einen der historischen, nach wie vor funktionierenden großen Kirchenschlüssel für St. Cornelius zu überreichen.