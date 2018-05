Aufbau : Nach Tornado: Verein will helfen

Auf dem Boisheimer Friedhof wurden Bäume abgeknickt. Foto: Knappe

Viersen Vor Wochen hatten die Mitglieder des Bürgervereins Boisheim beschlossen, dass Boisheim sich mit einer Skulptur an der Aktion "Viersen blüht" beteiligt. Doch nachdem ein Tornado im Ort große Schäden verursacht hat, sind sie sich einig: "Da können wir keine Blumenfigur für 10.000 Euro hier aufstellen." So entschieden sie jetzt bei der Hauptversammlung, ein Spendenkonto "Tornado" einzurichten, in das Bürger einzahlen können, um die Stadt Viersen bei der Reparatur der Schäden im öffentlichen Raum zu unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem wurde gewählt: Peter Breidenbach bleibt Vorsitzender, Wolbert Hammes sein Stellvertreter. Helga Bongartz und Marlies Smets wurden als erste und zweite Kassiererin bestätigt, Ingrid Flocken und Werner Kessels für die Schriftführung. RP

(flo)