Einkaufen in Viersen : „Dorv-Laden“ macht wieder auf

Einkaufen in Viersen

Noch im Januar hatte Geschäftsführer Michael Wolter (u.r.) mit Hilfe von Hartwig Ballis (l.) und Peter Breidenbach ein „Mutmach-Banner“ am Laden aufgehängt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Boisheim Das Gebäude, in dem der Laden untergebracht ist, war bei einer Geldautomatensprengung im Januar stark beschädigt worden. Jetzt öffnet er wieder, allerdings vorerst im Teilbetrieb.

Der Boisheimer „Dorv-Laden“ am Pütterhöfer Weg 8 meldet sich am Donnerstag, 10. Februar, mit einem „reduzierten Teilbetrieb“ zu den regulären Öffnungszeiten (8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr) zurück. Darauf weist der ehrenamtliche Geschäftsführer Michael Wolter hin. Seit Mitte Januar war der Laden geschlossen: Kriminelle hatten den außen am Laden angebrachten Geldautomaten gesprengt, das Gebäude wurde stark beschädigt. Unter anderem lösten sich Dutzende Trockenbauplatten im Laden von der Decke, das Mauerwerk wies Risse auf. Wegen der weiterhin laufenden Bauarbeiten könne nun im Teilbetrieb vorerst nur die Hälfte des Platzes genutzt werden, erläutert Wolters. Es gebe Frischeprodukte, Waren für den täglichen Bedarf, Brot, außerdem Fleisch – das allerdings nur auf Bestellung, ergänzt der Geschäftsführer.