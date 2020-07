Patchwork fürs Neu-Haus Viersen : Ein Quilt für das Neu-Haus

Viersen Mitglieder der Patchwork-Gruppe „Stoffröschen“ haben das Werk aus Stoff für die Mutter-Kind-Einrichtung angefertigt. Nun sind sie schon wieder bei der Arbeit.

Einen Quilt für den Kinderbereich im Neu-Haus, der neuen Mutter-Kind-Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Viersen, überreichten Jutta Schürkamp , Petra Spitczok von Brisinski , Inge Viehoff und Stefanie Schröder – vier Kreative der Patchwork-Gruppe „Stoffröschen“. Der Quilt entstand während der Corona-Zeit, als gemeinsame Treffen nicht stattfinden konnten. So wurde kurzerhand ein Thema gewählt, eine Stoffkiste zusammengestellt und von Haustür zu Haustür weitergereicht.

Das Überraschungswerk machte den Teilnehmern schon während seiner Entstehungszeit viel Spaß und kam auch bei Astrid Salomon von der SkF-Geschäftsleitung, Einrichtungsleiterin Birgit Beinlich und Teamleiterin Jennifer Maaßen sehr gut an. Derart motiviert arbeitet die Gruppe zurzeit an einem Quilt für das Wohnzimmer der Einrichtung. Das Neu-Haus ist eine Wohngemeinschaft, in der Frauen zusammen mit ihren Kindern für ein Leben in den eigenen vier Wänden stark gemacht werden.