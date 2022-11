St. Cornelius Dülken : Junge Musiker begeistern beim  Youth Concert

Jan Wilms (Klavier), Teodor Yakymyshyn (Gesang) und der Kinder- und Jugendchor hatten Auftritte in St. Cornelius. Foto: Veranstalter

Viersen Der Kinder- und Jugendchor der Pfarrei St. Cornelius und Peter trat unter der Leitung von Giovanni Solinas beim Youth Concert in der Kirche St. Cornelius vor einem großen Publikum auf. Auch zwei Schüler aus dem neuen Kultur Centrum Niederrhein waren dabei.

Das Programm begann mit Klavierstücken wie „River Flows In You“ von Yiruma und „Mariage d‘amour“ von Richard Clayderman. Es folgten ukrainische Gesänge, vorgetragen von Yakymyshyn, der seit März in Deutschland lebt. Im zweiten Teil präsentierte der Chor einstimmige und mehrstimmige Stücke in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Solinas zeigte sich beeindruckt von der großen Zahl der Zuhörer, darunter viele junge Menschen: „Es ist schön zu sehen, dass die St.-Cornelius-Kirche voller junger, begeisterter Herzen ist.“ Er lädt Kinder und Jugendliche ein, sich dem Chor anzuschließen, der montags von 17 bis 18.30 Uhr im Kultur Centrum, Börsenstraße 6, probt.