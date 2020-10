Sport in Viersen : Viersener bleibt NWTU-Bildungsreferent

Sport in Viersen

Viersen Die Nordrhein-Westfälische Taekwondo Union NWTU hat einen neuen Vorstand. Michael Schneider aus Viersen ist Teil davon.

Der Viersener Thomas Schneider bleibt Bildungsreferent des größten Taekwon Do-Verbandes in Nordrhein Westfalen, der Nordrhein-Westfälischen Taekwondo Union (NWTU). Der 63-Jährige wurde jetzt bei der NWTU-Mitgliederversammlung in Duisburg wiedergewählt. Rund 13.000 Mitglieder in rund 200 Vereinen bilden den Verband.