Messdiener der Pfarrgemeinde St. Remigius Viersen verbringen Pilgerwoche in Rom

Rund 70 Messdienerinnen und Messdiener aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Remigius in Viersen haben gemeinsam mit ihren Pastören Roland Klugmann und Helmut Finzel eine Woche in Rom verbracht.

Auch ein 22-köpfiges Betreuerteam, bestehend aus älteren Messdienerleiterinnen und Messdienerleitern, reiste mit den jungen Erwachsenen in die Heilige Stadt. Nach einer langen Busfahrt mit zwei Reisebussen erreichte die Gruppe ihr Quartier, das christliche Gästehaus San Juan de Avila in Rom. Aufgeteilt in Kleingruppen zu jeweils sieben bis acht Messdienern haben die Kinder zusammen mit ihren jeweiligen Betreuern in den nächsten Tagen die Stadt Rom erobert. Sie besuchten das Kolosseum und das Forum Romanum, auch spanische Treppe und Piazza Navona warteten auf die Gruppe. Zu den besonderen Höhepunkten der Pilgerwoche gehörten für die Teilnehmer sicherlich der Besuch des Petersdoms und die Papstaudienz. Auch durften natürlich ein Besuch der Kuppel des Petersdoms und ein Ausflug zu einer frühchristlichen Katakombe nicht fehlen. Mit vielen unvergesslichen Erlebnissen und vielen guten Momenten des Miteinanders in der Pilgergruppe kehrten alle jugendlichen und Erwachsenen dann frohgelaunt wieder nach Viersen zurück.