Brauchtum in Viersen : Mission für den neuen Roahser Häer

Mario Baum ist der neue „Roahser Häer“. Der überdimensionale Schlüssel als äußeres Zeichen seiner besonderen Würde wurde Baum jetzt im Schattodrom von seinem Vorgänger Werner Lohmanns umgehängt.

Mit diesem Schlüssel öffnet er bestimmt viele Herzen im Rahser. Damit verknüpft er nämlich die Mission, möglichst viele Spendengelder für die Rahser Jugendarbeit zu sammeln. Dem gebürtigen Viersener Baum dürfte diese Aufgabe als echter Roahser Jong nicht schwer fallen. Er wohnt seit 50 Jahren im Rahser an der Nauenstraße. Seit fast 30 Jahren ist er verheiratet, er hat zwei Kinder. Baum ist seit 1996 Geschäftsführer der Firma Baum Entsorgung, Sanierung und Service. Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Vereinen des Ortes. Lesen und Laufen sind seine Hobbys. Seit neuestem spielt er auch Klavier. Für ihn als Roahser Häer ist es eine besondere Ehre, aber auch Freude, diese einmalige Aufgabe zu übernehmen: „Für mich ist es wichtig, dass die gesammelten Gelder für den guten Zweck zur Förderung der Rahser Nachwuchsarbeit genutzt werden und dass wir möglichst viele lächelnde und fröhliche Kinder damit glücklich machen können.“ Am Freitag, 10. Januar, lädt er zur traditionellen Brezelverlosung ab 19.30 Uhr in den Rahser Trichter am Nelkenweg ein.