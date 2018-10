Männergesangverein 1853 Süchteln-Vorst sammelt für die Lebenshilfe Kreis Viersen

Benefíz in Süchteln : Gesang für den guten Zweck

Winfried van Hoof (l.), Vorsitzender des MGV, mit Elmar Berendes von der Lebenshilfe. Foto: MGV 1853

Der Männergesangverein 1853 Süchteln-Vorst veranstaltete sein jährliches Benefiz-Konzert mit sieben teilnehmenden Chören in Form eines musikalischen Frühschoppens in der Reithalle Butschenhof in Süchteln-Vorst.

Begünstigt wurde bei der Spendensammlung in diesem Jahr die Lebenshilfe im Kreis Viersen. Der Verein konnte sich dank der großen Spendenbereitschaft von Zuhörern und Mitwirkenden über eine Spende in Höhe von 1700 Euro freuen. Durch den Vorsitzenden Winfried van Hoof und den Beisitzer Gerd Scheurich konnte noch während der Veranstaltung ein symbolischer Scheck an den Vertreter der Lebenshilfe, Elmar Berendes, überreicht werden. Er dankte den Anwesenden für Ihre Spendenbereitschaft und versicherte, dass das Geld gut angelegt sei und der Förderung und Integration der durch die Lebenshilfe betreuten Menschen zugute komme. Seit 2006 veranstaltet der Männergesangverein Benefiz-Konzerte. Mittlerweile konnten so insgesamt mehr als 19.000 Euro für verschiedene lokale Projekte und Organisationen gesammelt werden. Der Verein hofft, im kommenden Jahr die 21.095-Euro-Marke zu knacken: Denn dann hätten die Mitglieder in ihrer Sammelaktion „MGV-Spenden-Marathon“ schon mal den „Halb-Marathon“ geschafft.

(rp)