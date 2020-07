Klimaschutz : LVR-Kliniken möchten zu Klimarettern werden

Viersen Die LVR-Kliniken in Viersen möchten aus einem neuen Wettbewerb einer Stiftung als beste Klimaretter im Gesundheitswesen hervorgehen.

Mit ihrem Klimaschutz-Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ will die Stiftung Viamedica über mehr als fünf Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen für den Klimaschutz begeistern. Die Entscheidung, mitzumachen, fiel den Viersener LVR-Kliniken leicht, denn die Umsetzung ist mit wenig Aufwand verbunden: Weder Investitionen noch zeitlicher Mehraufwand sind nötig. Zudem erhält das Unternehmen viel Unterstützung, um sein firmeninternes Klimaschutzprojekt durchzuführen. Das speziell für das Projekt entwickelte Klimaretter-Tool ist dabei das Herzstück des Projekts und macht das Engagement der Beschäftigten beim CO 2 -Sparen direkt sichtbar. So können alle Teilnehmer und alle Unternehmen ihre Einsparungen direkt miteinander vergleichen und am Wettbewerb zum besten Klimaretter im Gesundheitswesen teilnehmen.