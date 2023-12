LVR-Klinik Viersen Ein iPad für jeden Auszubildenden

Das LVR-Bildungszentrum bietet jeweils zum 1. April und 1. September des Jahres die Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau an. Es besteht auch die Möglichkeit des dualen Studiums Pflege B.Sc. in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein. Wer sich über Ausbildung und Studium informieren möchte, kann sich an Beate Niehaus unter Telefon 02162 96 4020 wenden.