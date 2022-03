LVR-Klinik für Orthopädie Viersen : Maximalversorgung bei Gelenkersatz

Viersen Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen ist erneut als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung bestätigt worden. Hinter dieser Zertifizierung, die regelmäßig neu durchlaufen und erneuert werden muss, verbirgt sich ein hoher Qualitätsanspruch.

Bereits seit 2013 ist die LVR-Klinik für Orthopädie ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum, und zwar als damals erste Fachklinik in der Region. Jetzt wurde sie erneut als solches bestätigt. „Auch die Beteiligung am Endoprothesenregister Deutschland ist für die Qualität in der Endoprothetik immens wichtig. Durch die ermittelten Daten zu den Standzeiten im Bereich der Knie- und Hüftendoprothetik sind wir in der Lage, Komplikationen in Bezug auf die Implantate schnell zu erkennen und zu reagieren“ sagt Neßler. Er erklärt, dass die Klinik seit Jahren auf die nachweislich bewährten Implantate mit den längsten Standzeiten setzt, die auf dem Markt verfügbar sind. So könne der Patient sicher sein, immer die beste Prothese zu bekommen.