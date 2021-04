Berufe in Viersen : Zehn Schüler schließen Ausbildung in der Pflege ab

Zehn Schüler schließen Ausbildung in der Pflege ab

Berufe in Viersen

Viersen Die Auszubildenden und Mitarbeitenden der LVR-Kliniken Viersen, Mönchengladbach und Orthopädie Viersen wurden vor viele Herausforderungen gestellt.

Zehn Schülerinnen und Schüler des LVR-Bildungszentrums für Gesundheit und Pflege Viersen und Mönchengladbach haben jetzt erfolgreich ihre Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung abgeschlossen: Kathrin Hauptmanns , Carolin Jülicher , Fitriani Mahrup , Melina Pegg , Katharina Ropertz , Nicole Sobotta , Carina Stelten , Leandra Vossen , A.-Katharina Winges und Fabian Wolf . Wie wichtig es ist, in die Pflege zu investieren, wird durch die aktuelle Situation noch einmal verdeutlicht.

Die Auszubildenden und Mitarbeitenden der LVR-Kliniken Viersen, Mönchengladbach und Orthopädie Viersen wurden vor viele Herausforderungen gestellt. Online-Unterricht und Corona-Präventionsmaßnahmen auf den Stationen standen nun auf der Tagesordnung. „Wir freuen uns daher besonders, dass trotz aller Schwierigkeiten die praktischen Prüfungen auf Station absolviert werden konnten, anstatt im Praxiszimmer“, so Beate Niehaus , Leiterin des Bildungszentrums.

Die drei Kliniken stellen gemeinsam 168 Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege. Das seit April 2020 reformierte Ausbildungsmodell zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau wird an dem LVR-Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege Viersen und Mönchengladbach jeweils zum 1. April und 1. September des Jahres angeboten. Im Herbst besteht auch die Möglichkeit eines dualen Studiums Pflege in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein.