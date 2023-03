Lossprechung in Viersen Aufwind für den Anlagenmechaniker

„Die Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik hat Aufwind erhalten. Im Rahmen der Energiekrise und der neuen Technologien ist der Beruf des Anlagenmechanikers in aller Munde. Es wird erkannt, was es für ein wichtiger und bedeutsamer Beruf ist“, bestätigte Smeets die Aussage des Finanzministers. Der Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Kreis Viersen kann dies im eigenen Unternehmen feststellen. In den vergangenen zwei Jahren habe es keine einzige Nachfrage betreffend die Ausbildung gegeben. Jetzt hätten sich schon fünf Interessierte gemeldet, die die Ausbildung gerne machen würden, berichtete Smeets. Zukunftssorgen müssen sich die neuen Gesellen nicht machen, wenn sie mit der Technik Schritt halten und sich entsprechend weiterbilden. Etwas, dass Trim Ejupi bereits in Angriff genommen hat. Der Tönisvorster schloss nicht nur als Jahresbester die Prüfung ab. Er ist bereits mit dem Meister beschäftigt. „Aufgrund der hohen Nachfrage gab es einen Sonderkurs betreffend den Meister, den sowohl ich, wie auch mein Zwillingsbruder Urim, belegt haben. Im Sommer erfolgt die Prüfung“, berichtete Ejupi, der nach dem Abitur erst Volkswirtschaft studierte, mit dem Bachelor abschloss und dann die verkürzte Lehre zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik im väterlichen Betrieb folgen ließ.