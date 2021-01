Lions Club Viersen : Zum runden Geburtstag Spenden für sechs Projekte

Viersen Vor 60 Jahren wurde der Lions Club Viersen gegründet – einer der ersten in Deutschland. Zum runden Geburtstag unterstützen die Clubmitglieder ein halbes Dutzend Projekte.

Je 1000 Euro erhielten der Kinderschutzbund Viersen, der Verein Kindertraum Nettetal, das Hospiz Haus Franz in Dülken, der Verein Königsburg 2.0 in Süchteln, die AWA (Aktionsgemeinschaft Viersen–West-Afrika) sowie „Lions Lichtblicke“, die augenmedizinische Projekte für Kinder in ärmeren Ländern der Welt unterstützen. Wegen der aktuellen Corona-Situation überreichten der Präsident des Lions Club Viersen, Dirk Kohlen, und Pressereferent Gerd Lamers die Jubiläumsspende symbolisch an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).