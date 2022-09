LG Viersen : Gründungsmitglied bei 75-Jahr-Feier — und viele Ehrungen

Viersen Die Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen hat im evangelischen Gemeindehaus ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Auch ein Gründungsmitglied nahm an der Veranstaltung teil.

Moderator Frank Schiffers, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes Viersen, gab in einem Gespräch mit Elmar Orta und Helge Heining, 1. und 2. Vorsitzender der LG Viersen, einen kleinen Überblick über das umfangreiche Vereinsleben, Gruppen und Veranstaltungen des rührigen Vereins. In die durch einige Bilder und Impressionen unterstützen Gesprächsrunden wurden die Ernennungen von sechs Ehrenmitgliedern integriert. Für die Jahrzehnte lange Unterstützung des Vereins wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Uschi Dahm – Mitgliederverwaltung / Beitragswesen/2. Kassiererin; Iris Schulz – Trainerin / ehemals Geschäftsführerin/charmante Stimme bei eigenen Veranstaltungen im Stadion Hoher Busch/Trikotbeschaffung und -Verwaltung; Dorothee Schmitt – Trainerin verschiedener Gruppen; Angelika Gehlen – Trainerin/Organisatorin/ Schriftführerin Erwachsenen-Sportabzeichen und Georg Gehlen Zeugwart LGV/zuständig für alles was zu transportieren ist, sowie Willi Mond - Trainer. Das wurde dem Motto gerecht: Nichts für uns, alles für die Jugend“. Der Kreis-Sportbund Viersen zeichnete für langgediente Vorstandsmitglieder mit der goldenen Ehrennadel aus:Uschi Dahm, Erwin Riether, Elmar Orta und Helge Heining.