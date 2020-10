Finalist beim großen Preis des Mittelstands : Auszeichnung für Sanitätshaus Lettermann aus Viersen

Viersen Insgesamt sechs Unternehmen nahmen bei der Gala zum großen Preis des Mittelstands die Auszeichnung als „Finalist“ entgegen“

Mehr als 500 Unternehmer und viele geladene Gäste nahmen teil. Bundesweit nahmen 5.357 Unternehmen an dem Wettbewerb teil, davon 473 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Die Auszeichnung als „Finalist“ nahmen sechs Unternehmen entgegen. In der Laudatio wurde die Gesamtentwicklung des Sanitätshauses Lettermann besonders gewürdigt. Lettermann konnte seine Position am Markt in den vergangenen Jahren ausbauen.