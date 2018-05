Leute, Leute: Lange im Verein, noch länger aus der Schule raus

Zum Klassentreffen 70 Jahre nach dem Bestehen der mittleren Reife trafen sich jetzt Schüler des damaligen Progymnasiums in Dülken. Foto: Jörg Knappe

Viersen Bei der Mitgliederversammlung des ASV Süchteln haben der Vereinsvorsitzende Wolfgang Güdden und sein Stellvertreter Jörg Heinrichs langjährige Mitglieder geehrt. Für 60 Jahre Vereinstreue wurde Rainer van de Venn ausgezeichnet. Kirsten Bäumges, Heinz Wefers und Jürgen Vonken sind jeweils ein Vierteljahrhundert beim ASV Süchteln aktiv.

Vor wenigen Tagen trafen sich Werner Kutscheidt, Helmut Hasenkox, Herta Hahnen, Helmut Goebels, Dr. Dieter Kuder, Josef Bierbaums, Marlene Tück, Wilhelm Büschges, Karl Oellers und Georg Müllers im Café Kantinchen in Dülken zu ihrem jährlichen Klassentreffen. "Dieses Mal gab es einen besonderen Anlass zum Feiern", berichtet Müllers. "Vor 70 Jahren, am 28. März 1948, wurden 28 Schüler, acht Mädchen und 20 Jungen aus dem damaligen Progymnasium mit der mittleren Reife entlassen." In einer Schweigeminute gedachten sie der verstorbenen und kranken ehemaligen Klassenkameraden. Erwähnt wurde besonders der beliebte und allzu früh verstorbene Klassenlehrer Walter Gebhardt.