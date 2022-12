Antrittsbesuch Landrat begrüßt Regionalvikar

Der Regionalvikar ist mit der Region vertraut. Nach seiner Priesterweihe im September 1999 in Aachen hat der geborene Rheydter im Anschluss seine Kaplanszeit von 1999 bis 2003 in Viersen an St. Clemens in Süchteln und St. Franziskus in Vorst verbracht. Seit sechs Jahren ist er Pfarrer an St. Cornelius und Peter in Dülken und leitet die Gemeinschaft der Gemeinden Viersen-Dülken. Seit August 2011 ist Pfarrer Nienkerke auch Vizeoffizial für das Bistum Aachen.