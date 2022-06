Engagement in Schwalmtal : Neuer Platz zum Verweilen geplant

Engagement in Schwalmtal

Martin Plum, neuer CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Viersen, hat auf Einladung des Vereins „Bund deutscher Baumschulen“ einen Baum in Schwalmtal gepflanzt. „Der Baum schlägt seine Wurzeln dort, wo auch meine eigenen Wurzeln liegen: Hier bei uns vor Ort im Kreis Viersen“, sagte er. Dies sei ein schönes Zeichen. Mit Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) suchte er einen Standort mit passendem Boden aus, der eine lange Lebensdauer garantiert. Wie Helmut Selders, Präsident des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), und Christoph Dirksen, Vorsitzender des BdB-Landesverband NRW, erklärten, handelte es sich um eine Purpurerle. Diese gehöre zu den 65 stadtklimaverträglichen „Zukunftsbäumen“, die Baumschulen entwickelt haben. Der rund 15 Jahre alte Baum stammt von der Baumschule Pelters. Das kleine umliegende Gelände an der Kreuzung Polmansstraße/Hoferland soll etwas umgestaltet werden, „damit ein schöner Platz zum Verweilen entsteht“, so Gisbertz. RP