Kreisverwaltung Viersen 17 Auszubildende werden übernommen

Die Kreisverwaltung hat alle Absolventinnen und Absolventen inzwischen in ein Beamten- bzw. Beschäftigungsverhältnis übernommen. Landrat Andreas Coenen (CDU) und Ausbildungsleiter Volkmar Hörning gratulierten den neuen Mitarbeitern im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Viersener Kreishaus. Insbesondere die Leistungen der Studierenden an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Duisburg seien dabei hervorzuheben: Alle acht Studierenden haben ihr Bachelorstudium mit der Gesamtnote „gut“ oder „sehr gut“ abgeschlossen. „Dieses ausgezeichnete Ergebnis freut mich ganz besonders, unterstreicht es doch, dass der Kreis Viersen im Bereich Ausbildung und Duales Studium sehr gute Arbeit leistet“, sagte Coenen. Auch Ausbildungsleiter Volkmar Hörning ist zufrieden: „Die hohe Qualität unseres kreiseigenen Auswahlverfahrens mit Einstellungstest und Assessment-Center spiegelt sich in diesen Ergebnissen wider.“