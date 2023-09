Spende an Polizei Viersen Verkehrssicherheitsberater erhalten Lastenrad

Die Verkehrssicherheitsberaterin und die Verkehrssicherheitsberater können mit dem neuen Lastenrad im gesamten Kreis Viersen Termine wahrnehmen — „gerade für Radfahrausbildung und Radfahrprüfung bietet das Gefährt genügend Platz, um Westen, Prüfungsunterlagen, Flyer oder Eltern-Infobriefe mitzunehmen“, erklärte eine Polizei-Sprecherin. Auch für die Besuche in den Kindergärten eigne es sich hervorragend, „denn hier sind immer wieder Schnittstellen, um mit Eltern ins Gespräch zu kommen, die auch über die Anschaffung eines solchen Rades nachdenken oder bereits eins haben“. Zudem sei das neue Lastenrad bei allen Aktionstagen rund um das Fahrrad einsetzbar — der Niederrheinische Radwandertag, die Pedelec-Seminare, die die Polizei in Zusammenarbeit mit der VHS anbietet, aber auch mögliche weitere Seminare, die sich später einmal speziell an die Nutzer solcher Lastenräder richten, seien denkbar, teilte die Kreispolizeibehörde mit.