Pferdezüchter im Kreis Viersen Pferdezüchter ausgezeichnet

Bereits am 12. Mai steht in Kempen das VTV-Fohlenchampionat Rheinland an, das für alle Rassen an Warmblütern und Reitponys offen ist. Im vergangenen Jahr wurde das Fohlen „Vitalisation“ nur einen Tag nach der Präsentation beim Championat bei einer Verkaufskollektion in Verden online versteigert und für 67.000 Euro an eine Hamburger Familie verkauft. „Solche Erfolge zeigen, auf welch hohem Niveau sich die Pferdezucht im Kreis Viersen bewegt“, sagt der Agrarberater der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Theo Lenzen.