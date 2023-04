Lossprechung Kfz-Innung Kreis Viersen Zwei Gesellinnen sind Jahrgangsbeste

Ohrringe trugen aber die zwei Jung-Gesellinnen an diesem Abend. Corinna Kohnen und Finnja Graulich, die Jahrgangsbesten der Kfz-Innung, die alle ihre männlichen Kollegen abgehängt haben. Corinna Kohnen aus Tönisvorst hat den Beruf quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ihr Vater ist Meister und hat auch an so manchen Wochenenden seiner Tochter das Schrauben beigebracht. „Ich habe keine Angst, dass ich mich dreckig machen könnte“, erzählt sie auf dem Weg zum Buffet.