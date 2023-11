Ehrung im Kreis Viersen Flutmedaillen für unermüdlichen Einsatz beim Jahrhunderthochwasser

Horn, Schrömges-Müller, Hörkens, Nölkes und Arenz halfen während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 neun Tage lang in Euskirchen aus, indem sie die gesamte Notrufabfrage in abwechselnden Zwölf-Stunden-Schichten übernahmen sowie eingehende Notrufe vermittelten und Anfragen an den Krisenstab weiterleiteten. Die übrigen vier haben zusätzlich zu ihrem eigenen Arbeitsdienst die Arbeitsdienste ihrer fünf ausgefallenen Kollegen übernommen und dafür zum Teil Urlaube unterbrochen oder zurückgezogen. „Es macht mich stolz, dass in der Leitstelle des Kreises Viersen Menschen arbeiten, auf die wir uns – auch über die Kreisgrenzen hinaus – in Zeiten größter Not bedingungslos verlassen können“, sagte Coenen. „Unsere neun Mitarbeiter sind unter schwierigsten Bedingungen unermüdlich im Einsatz gewesen und haben durch ihr Engagement einen immensen Beitrag zu den Rettungs- und Unterstützungsmaßnahmen vor Ort geleistet“, lobte Jens Ernesti, Dezernent für Bevölkerungsschutz.