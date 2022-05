Viersen 70 Jahre nach der Entlassung aus der Klosterschule und der Körnerschule haben sich jetzt ein Dutzend ehemalige Schülerinnen und Schüler im „käffchen am Steinkreis“ wiedergesehen.

Insgesamt gehörten dem Abschlussjahrgang des Jahres 1952 an der Klosterschule 59 Schülerinnen an, an der Körnerschule gehörten 46 Schüler zum Abschlussjahrgang. Bei Kaffee und Kuchen erinnerten sich die Senioren an die Begebenheiten ihrer Schulzeit.