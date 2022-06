Kita Robend in Viersen : Ein Fest für den neuen Musikraum der Kindertagesstätte

Kita Robend in Viersen

Viersen Die städtische Kita Robend hat gemeinsam mit dem Förderverein „Diekleinen Strolche“ sowie den Familien und Kindern ein „kunterbuntes Musikfest“ gefeiert. Anlass für die Feier war die Eröffnung des neuen Musikraums der Kindertagesstätte.

Das Musikfest in der Kita sollte ursprünglich schon 2020 stattfinden, war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Besucher erfreuten sich bei Zuckerwatte und Grillwürstchen am Bühnenprogramm. Die Kita-Kinder beteiligten sich eifrig an den Workshops der Mobilen Musikwerkstatt und nutzten die für die Feier gestaltete „Musikwand“.Höhepunkt war die Vorstellung des Musikraums. Der Leiter der Viersener Sparkassenstiftung, Stefan Vander, überzeugte sich vom neuen musikalischen Konzept der Kita. Die Stiftung hatte den Musikraum gesponsert.