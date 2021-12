Auszeichnung für Kinder in Schwalmtal-Schier : Kita-Kinder zeigten ihre Fitness

Schwalmtal Santas Schlitten mit Keksen beladen oder Pirouetten mit dem Kreisel drehen: Das konnten die Mädchen und Jungen jetzt im bwegungskindergarten Schier.Ihr Ziel: das Kinder-Bewegungsabzeichens (Kibaz) erhalten.

Ein außergewöhnlicher Zauber lag an diesem Dezembermorgen in der Luft, als die Kinder des Bewegungskindergartens Schier das Gebäude betraten: Es war Nikolaus-Kinder-Bewegungsabzeichen (Kibaz). An zehn Stationen mit Wintersport-Atmosphäre durften die 63 kleinen Aktiven ihre Kräfte messen. Mit Zipfelmützen auf dem Kopf beluden sie etwa Santas Schlitten mit Plätzchen, drehten Pirouetten wie beim Schlittschuhlaufen auf dem Kreisel und ertasteten am Fühlkasten die unterschiedlichsten weihnachtlichen Gegenstände. In der Turnhalle durften sich die Mädchen und Jungen zudem als Nikolaus und Rentier Rudolph verkleiden – und schließlich wurde sogar der Schlitten von Rudolph durch den Parcours gezogen. Wie bei allen sportlichen Ereignissen durfte eine Siegerehrung nicht fehlen. Nikolaus-Medaillen und Urkunden wurden feierlich mit Trampeltier-Applaus überreicht. busch-